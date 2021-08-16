Son dakika haber... Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Ülkesinden kaçan Afgan Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama! Kendini bu sözlerle savundu

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının Beyrut 'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu.

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