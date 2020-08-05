Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Yaralı Türk vatandaşlarından 5'i hafif yaralı olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ameliyat olan bir Türk vatandaşının da durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşların aileleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)