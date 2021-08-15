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Lübnan'daki patlamanın "Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği" iddiası - Son Dakika

Lübnan'daki patlamanın "Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği" iddiası

15.08.2021 10:41
Lübnan'daki patlamanın

Lübnan basını, ülkenin kuzeyinde gece saatlerinde 22 kişinin ölmesine ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın "Suriye'ye kaçak şekilde götürülmek için stoklanan akaryakıt deposunda meydana geldiğini" öne sürdü.

Lübnan basını, ülkenin kuzeyinde gece saatlerinde 22 kişinin ölmesine ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın "Suriye'ye kaçak şekilde götürülmek için stoklanan akaryakıt deposunda meydana geldiğini" öne sürdü.

Lübnan'ın yerel televizyonlarından MTV'nin internet sitesinde yer alan haberde, kuzeydeki Akkar kentinin Et-Telil beldesindeki akaryakıt deposu patladığı sırada bölgede 200'den fazla kişinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde elde ettikleri bilgilere göre, "söz konusu deponun Suriye'ye kaçak yollarla götürülmek üzere toplanan akaryakıt için kullanıldığı" iddiasına yer verildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre ise ordu birliklerinin dün kapalı akaryakıt istasyonlarına yönelik başlattığı baskınların ardından bölge sakinleri, söz konusu depoda yakıt stoklandığına rastladı.

Ordu birliklerinin gece saatlerinde bölgeden ayrılmasının ardından depoda kalan benzinden almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandığı ve patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Bölgede ciddi bir gerginlik olduğuna işaret edilen haberde, patlama sebebinin soruşturma sonrasında belli olacağına vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca olay yerinde hala kayıplar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı: 22 ölü

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Akkar'daki yakıt deposunda meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakan Hasan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuzeyden başkent Beyrut'a kadar olan tüm hastanelere, Akkar'daki elim olayda yaralananları hiç tereddüt etmeden kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Yaralıların hastane masraflarının Sağlık Bakanlığınca karşılanacağının altını çizen Hasan, ecza depolarındaki her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin yaralananlar için seferber edileceğini duyurdu.

Lübnan Kızılhaç, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patladığı ve Kızılhaç'a bağlı 22 ekibin, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtilmişti. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve 79 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Patlamada yaralananlar, Akkar ve Trablusşam kentlerinin yanı sıra başkent Beyrut'ta bulunan birçok hastanede tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, yargıdan patlamayla ilgili soruşturma yürütmesini istedi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn olayla ilgili yaptığı açıklamada, Akkar bölgesinde meydana gelen ve onlarca masum insanın hayatına mal olan olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu; trajik olayın tüm Lübnanlıların kalplerini kanattığını ifade etti.

Olayın yaşandığı gece saatlerinde güvenlik güçleri ile sivil savunma birimlerine, bölgede seferber olmaları yönünde talimat verdiğini belirten Avn, ayrıca yargıdan, patlamaya yol açan sebeplerin ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı yürütmesi talebinde bulunduğunu da kaydetti.

Ülkedeki uluslararası kuruluşlara çağrı

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr ise uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Hayr, Trablusşam'daki Es-Selam Hastanesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Lübnan'da faaliyet gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşlardan, yanık malzemeleri başta olmak üzere ellerindeki her türlü ilaç ve tıbbi teçhizatla Akkar ve Trablusşam kentlerindeki hastanelere destek olmalarını istedi.

Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri, "Yaşanan bir felaketti. Durumu kritik yaralıları yurt dışına gönderme imkanı arıyoruz; Türkiye ve Mısır ile iletişim halindeyiz." dedi.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'daki patlamanın Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği iddiası
Lübnan'daki patlamanın Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği iddiası
Lübnan'daki patlamanın Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği iddiası
Lübnan'daki patlamanın Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği iddiası
Lübnan'daki patlamanın Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği iddiası

Akaryakıt, Enerji, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki patlamanın 'Suriye'ye götürülmek üzere stoklanan kaçak akaryakıt deposunda meydana geldiği' iddiası - Son Dakika


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