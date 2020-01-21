Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan... - Son Dakika

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan...

6 saat önce

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan..., System.String[]

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu

29 Ekim, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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