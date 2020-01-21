Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan... - Son Dakika

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Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan...
6 saat önce
Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu
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