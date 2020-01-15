Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda "taşkınlık çıkaran" 59 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda "taşkınlık çıkaran" 59 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, dün gece Beyrut'un batı kesiminde Merkez Bankası'nın da bulunduğu Hamra Caddesi'nde düzenlenen gösterilere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Merkez Bankası çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine taş ve havai fişekler atıldığı buna karşılık güvenlik güçlerinin de kalabalığa biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Yaşanan "taşkınlığın" yaklaşık 5 saat sürdüğü kaydedilen açıklamada, barışçıl gösterilerde olay çıkaran 59 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

47 güvenlik görevlisi yaralandı

Açıklamada ayrıca dün geceki olaylarda 4'ü rütbeli 47 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri güvenlik güçlerine yönelik bu eylemi kınadıklarını açıkladı.

Hariri ve Berri yaptıkları yazılı açıklamada, "Hamra Caddesi'nde yaşananların kabul edilemeyeceğini" ifade etti.

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

Eylemciler bugün de öğle saatlerinden itibaren Beyrut'taki ana yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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