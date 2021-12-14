Üye Girişi
Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi - Son Dakika

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

14.12.2021 18:43

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ : Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından detaylar Cenaze töreninden detaylar Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 12 Aralıkta bir...

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ :

Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından detaylar

Cenaze töreninden detaylar Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 12 Aralıkta bir cenaze açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 3 Hamas Hareketi mensubuna cenaze töreni düzenlendi.

Sayda'daki Şuheda Camiinde binlerce kişinin katılımı ile kılınan cenaze namazından sonra naaşlar toprağa verilmek üzere kabristanlığa götürüldü.

Lübnan'ın önde gelen şahsiyetleri ve direniş gruplarından temsilcilerin katıldığı cenazede Filistin bayrakları açılarak, direniş ve ulusal birlik lehine sloganlar atıldı.

Sayda'daki Hamas yetkilisi Eyman Şena'a cenazede, "Ulusal Güvenlik Güçleri (Fetih'e bağlı) kamplardaki Filistin ulusal güvenliği için bir tehdit haline geldi." dedi.

Şena'a tüm katillerin Lübnan makamlarına teslim edilmesini istedi.

Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Lübnan ordusu, dün cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurdu.

Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi
Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi
Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi
Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi
Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi

Filistin, Mülteci, Cenaze, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi 18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor

Son Dakika Haberleri
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:46 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bizi çok daha zor bir süreç bekliyor
17:31 Nesli tükenmekte olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi
17:28 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı         
18:55
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 19:03:02. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden Hamas mensupları toprağa verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement