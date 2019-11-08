Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 390 bini ülkelerine döndü
Son Dakika Güncel Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 390 bini ülkelerine döndü

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 390 bini ülkelerine döndü

7 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 390 bini ülkelerine döndü, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu Ralf Tarraf'ı başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

AB tarafından geçen ay yayımlanan ve Suriyeli mültecilerin bulundukları ülkelerde kalarak o toplumlara entegre olması çağrısını içeren açıklamayı hatırlatan Avn, "Bu tutum, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için Lübnan'ın sürekli dile getirdiği çağrılarla çelişiyor." dedi.

Suriye topraklarının yüzde 90'ından fazlasında istikrarın sağlandığını savunan Avn, geçen yıl başlatılan gönüllü dönüş faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 390 bin Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğünü aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, geçen ay ülkesinden Suriye'ye dönen mültecilerin sayısını 276 bin olarak açıklamıştı.

Lübnan'daki Suriyelilerin "gönüllü geri dönüşü"

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Mişel Avn, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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