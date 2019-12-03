Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin bir kısmı daha ülkelerine döndü

Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden 325 Suriyeli mülteci gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler, Lübnanlı yetkililerin Esed rejimiyle iş birliği çerçevesinde ülkelerine gitme kararı aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinden yola çıkan 25 kişilik mülteci grubu, ordunun korumasında sınırı geçerek Suriye'ye ulaştı.

Mültecilerden oluşan 300 kişilik başka bir Suriyeli mülteci grubu ise kendi araçlarıyla Cerusiye sınır kapısından geçerek Suriye'ye giriş yaptı.

Lübnan'daki Suriyelilerin "gönüllü dönüşü"

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Lübnan güvenlik güçleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü organize ediyor. Sınırdan geçişler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcilerinin gözetiminde yapılıyor.

Lübnan Güvenlik Güçleri, Aralık 2017'den Mart 2019'a kadar 170 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gittiğini açıklamıştı.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a sığınmak zorunda kalmıştı.