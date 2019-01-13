Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu
30 dakika önce
Lübnan'ın Beka bölgesindeki on binlerce Suriyeli mülteci, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ve yağmurların yol açtığı sel nedeniyle zor günler geçiriyor.
Lübnan
'ın Beka bölgesindeki on binlerce Suriyeli mülteci, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ve yağmurların yol açtığı sel nedeniyle zor günler geçiriyor. Mülteci kamplarının bir çoğu sular altında kaldı
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:34
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