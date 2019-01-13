Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu

Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu

30 dakika önce

Lübnan'ın Beka bölgesindeki on binlerce Suriyeli mülteci, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ve yağmurların yol açtığı sel nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Lübnan'ın Beka bölgesindeki on binlerce Suriyeli mülteci, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ve yağmurların yol açtığı sel nedeniyle zor günler geçiriyor. Mülteci kamplarının bir çoğu sular altında kaldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:34 

Lübnan, Dünya
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