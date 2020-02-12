Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.

Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, yıllardır seslerini medya vasıtasıyla uluslararası topluma duyuruyor olsa da yaşadıkları sorunlara çare bulamadı.

Bölgede dondurucu soğuklar yaşanırken, yakacak sıkıntısı ve yolların kar nedeniyle kapanması, Suriyelilerin günlük hayatlarına devam etmelerine mani oluyor.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:10:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]