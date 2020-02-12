Son Dakika › Güncel › Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zorlu yaşam mücadelesi sürüyor
6 saat önce
Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Lübnan'ın Arsal bölgesinde en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşayan ve zorlu kış şartlarıyla mücadele eden Suriyeli mülteciler yardım bekliyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, yıllardır seslerini medya vasıtasıyla uluslararası topluma duyuruyor olsa da yaşadıkları sorunlara çare bulamadı.
Bölgede dondurucu soğuklar yaşanırken, yakacak sıkıntısı ve yolların kar nedeniyle kapanması, Suriyelilerin günlük hayatlarına devam etmelerine mani oluyor.
Son Dakika Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi