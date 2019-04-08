Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Lübnan'daki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

43 dakika önce

Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden 955'i daha ülkelerine döndü.

Lübnan'daki Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor, System.String[]
Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden 955'i daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 955 Suriyeli mültecinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Beşşar Esed rejimi koordinasyonuyla gönüllü olarak vatanlarına dönüş yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin, toplama merkezlerinden otobüslere bindirilen yüzlerce Suriyeli mülteciye sınır kapılarını geçinceye kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Gönüllü geri dönüş kampanyası

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, geçen ay Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında basına, Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel
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