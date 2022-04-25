Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

25.04.2022 12:59
Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Trablusşam Liman Müdürü Ahmed Tamır, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi yaşanan facia sonrasında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Tamır, ekiplerin son olarak bir kadın cesedini denizden çıkardığını aktardı. Böylece tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, dün yaptığı açıklamada, Trablusşam'da batan teknede 1'i çocuk 6 kişinin cesedine ulaşıldığını, 45 kişinin kurtarıldığını söylemişti.

BM'ye göre onlarca kayıp var

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından, batan teknede 60 kişinin bulunduğu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının en az 30 olduğunu bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi İftar saatinde trafodaki kablo çalındı: Mahalle karanlığa gömüldü İftar saatinde trafodaki kablo çalındı: Mahalle karanlığa gömüldü

Sahil Güvenlik, Cumartesi, Lübnan, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement