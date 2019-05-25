Son Dakika Haberleri: Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine "adil çözüm" çağrısı

Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine "adil çözüm" çağrısı

28 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'den, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulmak için çalışmasını istedi.

Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'den, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulmak için çalışmasını istedi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'i kabul etti.
Avn, görüşmede, ABD yönetiminin, 71 yılı aşkın süredir çözülemeyen Filistin meselesine ve mülteciler sorununa adil bir çözüm bulunması için çalışması çağrısında bulundu.
Ülkesinin barışı sağlamak için çalıştığına ve barışın Orta Doğu halklarına güvenliği garanti ettiğine işaret eden Avn, ABD'den ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna yardımcı olmasını isteyerek, Lübnan'ın, içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar altında sığınmacı yükünü kaldırmaya artık gücünün olmadığını dile getirdi.
Avn, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılığını da yineleyerek, İsrail ile güney ve kara-deniz sınırının belirlenmesi meselesine ABD'nin yardımcı olmasını istedi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Engel de ABD'nin, Lübnan'a tüm alanlarda ve silahlı kuvvetlerine destek konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:46 Kaynak: AA
Mişel Avn, Lübnan, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Yeni Huawei Açıklaması: Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Çözülebilir Huawei CEO'su Kendi İşletim Sistemleri İçin 2020 Yılını İşaret Etti 88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı SpaceX 60 İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine "adil çözüm" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]