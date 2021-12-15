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Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı - Son Dakika

Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

15.12.2021 22:07
Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak'ın Lübnanlılar dışındaki üyelerinin sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak'ın Lübnanlılar dışındaki üyelerinin sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan İçişleri Bakanı Mevlevi güvenlik güçlerine konuyla ilgili yazılı bir bildiri gönderdi.

Bildiride "El-Vifak üyelerinin sınır dışı edilmesi için tüm işlemlerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması" istendi.

Mevlevi gün içerisinde, Bahreynli mevkidaşı Raşid bin Abdullah Al Halife ile telefonda görüşerek, ülkesinin başta Körfez bölgesindekiler olmak üzere hiçbir Arap ülkesine karşı nefret ve düşmanlığın yayıldığı bir platform olmayacağını söyledi.

Lübnanlı Bakan görüşmede otel ve konferans salonlarında gerekli yasal ve idari onay olmaksızın siyasi nitelikte herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmesinin yasaklandığını belirtti.

Körfez medyasında yer alan haberlere göre, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak mensupları, 11 Aralık'ta Beyrut'taki bir otelde basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıda Manama yönetimine eleştiriler yöneltmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı 12 Aralık'ta, olayın ardından yaptığı açıklamada, "düşman unsurların Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi" nedeniyle Lübnan'a protesto notası verildiğini duyurmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Bahreyn'de "yasaklı" bir hareketin, ülkeye yönelik eleştirilerde bulunduğu basın toplantısına ilişkin soruşturma açılmasını istemişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler kısa süre önce de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Süleyman Soylu, Bahreyn, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı - Son Dakika
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