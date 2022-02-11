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Lübnan'dan BM'ye İsrail'in saldırgan tutumunun engellenmesi için baskı çağrısı - Son Dakika

Lübnan'dan BM'ye İsrail'in saldırgan tutumunun engellenmesi için baskı çağrısı

11.02.2022 22:48
Lübnan'dan BM'ye İsrail'in saldırgan tutumunun engellenmesi için baskı çağrısı

Lübnan ordusu Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkesinin hava sahasını Suriye topraklarını bombalamak için kullanarak "saldırgan tutumunun engellenmesi" için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Lübnan ordusu Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkesinin hava sahasını Suriye topraklarını bombalamak için kullanarak "saldırgan tutumunun engellenmesi" için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, BM arabuluculuğunda Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura beldesindeki BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri arasında bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'ün başkanlık ettiği toplantıya Lübnan ordusu heyetinin General Hasib Abdo başkanlığında katıldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan hava sahasını Suriye topraklarını bombalamak için kullandığı belirtilen açıklamada, "Lübnan'ın egemenliğini hava, kara ve denizde ihlal etmeye devam etmesinin ve saldırgan uygulamalarının engellenmesi için" BM'ye, İsrail'e baskı yapması talebinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve El-Gacer beldesinden çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

UNIFIL Komutanı General Del Col de yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik düzeyden sürdürülebilir barışa ulaşma hedefine geçmek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Ras en-Nakura beldesindeki UNIFIL karargahında yapılan toplantıya İsrail'den katılan heyetin başkanlığını ordunun Dış İlişkiler Tugay Başkanı Evi Devrin'in yaptığını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan BM'ye İsrail'in saldırgan tutumunun engellenmesi için baskı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan BM'ye İsrail'in saldırgan tutumunun engellenmesi için baskı çağrısı - Son Dakika
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