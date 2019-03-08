Son Dakika Haberleri: Lübnan'dan BM'ye Suriyeli Mülteciler Çağrısı

Lübnan'dan BM'ye Suriyeli Mülteciler Çağrısı

42 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK), Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne kolaylık sağlamada kendilerine eşlik etme çağrısında bulundu.

Lübnan'dan BM'ye Suriyeli Mülteciler Çağrısı, System.String[]
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK), Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne kolaylık sağlamada kendilerine eşlik etme çağrısında bulundu.


Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki cumhurbaşkanlığı sarayında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.


Avn, görüşmede BMMYK'dan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne kolaylık sağlamada ve bunu hızlandırmada Lübnan'a eşlik etme çağrısı yaptı.


Cumhurbaşkanı, ayrıca ülkelerine döndükten sonra da Suriyeli mültecilere yardımda bulunmanın önemli olduğunu belirtti.


Grandi ise Avn'a Suriye'nin bazı bölgelerine yaptığı ziyaretler ve buralardaki mültecilerin durumları hakkında bilgi vererek, durumlarının iyi olduğunu aktardı.


Beyrut'u ziyaret eden Grandi, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya gelmişti.


Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.


Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.


Lübnan'da resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti, BM verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Mişel Avn, Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel
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