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Lübnan'dan "BMGK kararlarına bağlılık" vurgusu - Son Dakika

Lübnan'dan "BMGK kararlarına bağlılık" vurgusu

21.02.2022 23:59
Lübnan'dan "BMGK kararlarına bağlılık" vurgusu

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkesinin uluslararası meşruiyet ve saldırıların durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1071 sayılı kararına bağlılığını teyit etti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkesinin uluslararası meşruiyet ve saldırıların durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1071 sayılı kararına bağlılığını teyit etti.

Mevlevi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) daveti üzerine başkent Beyrut'ta düzenlenen bir fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Açılış sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mevlevi, "Lübnan, uluslararası meşruiyet kararlarının tamamına, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ve ülkenin güneyinde faaliyet gösteren BM güçlerine desteğin devam etmesine bağlıdır." ifadesini kullandı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından BMGK 1701 sayılı kararla Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre ülkenin güneyinde UNIFIL kuvvetleri konuşlandırılmıştı.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında Ekim 2021'de patlak veren diplomatik krizin aşılması amacıyla Kuveyt'in başlattığı girişimin maddelerinden birinin de Beyrut yönetiminin "uluslararası kararları uygulaması" olduğu ifade ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, Twitter, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan 'BMGK kararlarına bağlılık' vurgusu - Son Dakika


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