İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve çevresindeki bölgelerde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Sirenlerin Lübnan'dan atılan 4 roket nedeniyle çaldığı ifade edilirken, roketlerden birinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, üçünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.
Atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Lübnan'daki bazı yerleri hedef aldığı aktarıldı.
Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı - Son Dakika