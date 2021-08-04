Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı - Son Dakika

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İsrail ordusunun karşılık olarak Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shemona Kafr Giladi ve Tel-Hai kentlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

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