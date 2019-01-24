Son Dakika Haberleri: Lübnan'dan İsrail İşgalindeki Toprakları İçin Sınır Tespit Çalışması

Lübnan'dan İsrail İşgalindeki Toprakları İçin Sınır Tespit Çalışması

1 saat önce

Lübnan yargısı, İsrail'in işgal ettiği topraklar için sınır tespit çalışması istedi.

Lübnan'dan İsrail İşgalindeki Toprakları İçin Sınır Tespit Çalışması, System.String[]
Lübnan yargısı, İsrail'in işgal ettiği topraklar için sınır tespit çalışması istedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Blida Belde Başkanı Hassan Hicazi, beldeye ait 12 bin dönümlük arazinin İsrail tarafından işgal edildiğine dair kanıt olarak eski belgelerle mahkemeye başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen Nebatiye Mahkemesi, 1949 yılında Lübnan-İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda belirlenen sınırlardaki değişikliklere ilişkin orduya bağlı Coğrafi İşler Müdürlüğü'nden bilgi aldı.

Mahkeme, arazi sınır tespiti için uluslararası bir firmayı görevlendirmeye karar verdi. Blida beldesinin sınırlarını tespit çalışmasını yürütecek firma, iki ülke arasındaki durumu göz önünde bulundurarak Lübnan ordusu ile koordineli şekilde havadan alacağı görüntüler üzerinde çalışmalarını tamamlayacak.

Lübnan, İsrail ile arasındaki sınırı belirleyen "Mavi Hat"ın birçok noktada 1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:53 Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel
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