Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı - Son Dakika
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Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

6 saat önce

Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

Lübnan'dan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı, System.String[]

Lübnan, Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkma yasağı koydu.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da savcılık tarafından sorguya çağrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

(İHA)

Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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