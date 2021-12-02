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Lübnan'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler - Son Dakika

Lübnan'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler

02.12.2021 10:49
Lübnan'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler

Lübnan hükümeti yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı ülkeye girişler ve tatil dönemleri için yeni tedbirler aldı.

Lübnan hükümeti yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı ülkeye girişler ve tatil dönemleri için yeni tedbirler aldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel tatilinin yaklaşması dolayısıyla Kovid-19 önlemlerini artırdıklarını belirtti.

Ülke genelinde 17 Aralık-9 Ocak döneminde akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Abyad, en az 1 doz aşı olan veya negatif PCR testine sahip vatandaşlar ile 12 yaş altındaki çocukların bu uygulamadan muaf tutulacağını dile getirdi.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Omicron varyantının ülkede ortaya çıkmasının önüne geçmek için 1 Ocak itibarıyla ülkeye gelecek yolculara yönelik yeni bir uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Beyrut Uluslararası Havalimanı'na gelecek 12 yaşından büyük tüm yolcuların giriş sırasında 96 saati geçmemiş negatif PCR testi ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

Yolcuların Beyrut'a vardıktan sonra 30 dolar ödeyerek yeniden PCR testine gireceğine yer verilen açıklamada, 2 doz aşı olan yolcuların ise bu uygulamalardan muaf olduğu kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler - Son Dakika


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