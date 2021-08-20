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Lübnan'dan uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı - Son Dakika

Lübnan'dan uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı

20.08.2021 11:14
Lübnan'dan uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı, System.String[]

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin hava sahasını ihlal eden İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etme talimatı verdi ve uluslararası topluma söz konusu ihlalleri durduracak adımları atma çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin hava sahasını ihlal eden İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etme talimatı verdi ve uluslararası topluma söz konusu ihlalleri durduracak adımları atma çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyab, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal ederek sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İsrail'in ihlallerinin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını doğrudan tehdit ettiğinin altını çizen Diyab, "düşman İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik ihlalleri ile sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atarak yolcularının hayatlarını tehdit etmesinin" acil olarak BM'ye şikayet edilmesi için Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker'e talimat verdi.

Lübnan Başbakanı Diyab ayrıca, uluslararası toplumdan da İsrail'in saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın egemenliği ile BMGK'nin 1701 sayılı kararını koruyacak adımları atmaları çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in savaş uçakları ve fırlattığı füzelerle Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşı şikayetin Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Emel Mudelleli üzerinden iletildiği belirtildi.

Lübnan Savunma Bakanı Aker de yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail'in Lübnan hava sahasından Suriye'deki noktaları füzelerle hedef alması, halk arasında paniğe yol açtı." ifadelerini kullandı.

Aker, ayrıca, İsrail ihlallerinin Beyrut Havalimanı güzergahındaki hava sahasında gerçekleştiği için Lübnan sivil havacılık güvenliğine karşı doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, dün gece yerel saatle 23: 30'da Şam ve Humus illerinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlediğini iddia etmişti.

Lübnan yerel basını ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'ye yönelik saldırılarında Lübnan hava sahasını kullandığını ve söz konusu saldırılar sebebiyle bazı yolcu uçaklarının Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldığını aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Aker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı - Son Dakika


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