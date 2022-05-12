Lübnan, Demiryolu Ağının Yeniden İnşası İçin Yabancı Yatırım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

BEYRUT, 12 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh Çarşamba günü, ülkedeki bozuk bir demiryolu ağını yeniden inşa etme projesi için yabancı yatırım çağrısında bulundu. Hamieh, bakanlığın ulaştırma stratejisiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Halihazırda Trablusşam'dan, Suriye aracılığıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaşan demiryolu, şu anda var olan bir proje. Ciddi ülkeleri buna yatırım yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Lübnan, 19. yüzyılın sonundan beri Beyrut ile Suriye'nin başkenti Şam'ı birbirine bağlayan bir demiryolu ağına sahip, ancak bu demiryolu 1975'te ülkede iç savaşın patlak vermesinden bu yana hizmet dışı bulunuyor. Lübnan'ın stratejik konumuna dikkat çeken Hamieh, ülkesinde derin su limanları bulunduğunu ve büyük gemileri alabilecek bu limanlar ile ülkesinin Batı Asya, Akdeniz ve Avrupa'daki ülkeler için nakliye maliyetini düşürdüğünü söyledi.

Hamieh, bu yılın başlarında da, İspanya'nın, ülkedeki 400 km uzunluğundaki demiryolu ağını rehabilite etme planını finanse edeceğini ve İspanya'nın bu hamlesinin plana yatırımcı çekebileceğini kaydetmişti. Eşi görülmemiş bir mali krizden muzdarip olan Lübnan'ın, ekonomisini canlandırmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için acilen milyarlarca dolara ihtiyacı bulunuyor.