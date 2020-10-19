Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret - Son Dakika

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret
19.10.2020 17:45
Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Haissam Dannaoui'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Haissam Dannaoui'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dannaoui, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldi.
Bu kapsamda Dannaoui, 12-16 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'na ziyarette bulundu.
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