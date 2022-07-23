Lübnan Devlet Haber Ajansı Çalışanları, Ücret Artışı Talebiyle Greve Başladı

BEYRUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) çalışanları, maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmaması üzerine Cuma sabahı greve başladı. Devlet haber ajansı, grevi "sessizlik bizim sesimizden daha anlamlı" ifadesiyle resmi internet sitesinde yaptığı kısa bir açıklamayla duyurduktan sonra, internet sitesini güncellemeyi durdurdu. Geçici Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Perşembe akşamı, ajans çalışanlarının haklı taleplerini karşılamak için gösterilen tüm çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir açıklama yaparken, çalışanların içinde bulunduğu koşulları ele alma ve çalışmalarına devam etmelerini sağlama yönünden hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtti. 1961 yılında kurulan ve halen Lübnan'ın genelinde 20'den fazla ofiste çalışan yaklaşık 300 çalışanı bulunan ajans, Arapça, İngilizce ve Fransızca yerel ve uluslararası haberler yayınlıyor. Bir ajans çalışanı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, NNA çalışanlarının maaşlarının üç yıl önce 600-1.800 ABD dolarının üzerinde bir değere sahip olan 1.000.000 ila 2.700.000 Lübnan lirası arasında değiştiğini belirtti. Çalışan, bugün ise maaşlarının değerinin 40-100 ABD dolarından daha az olduğunu söyledi. Lübnan, yerel para biriminin 2019'dan beri düşmesiyle sonuçlanan eşi görülmemiş bir mali krizden muzdarip. Dünya Bankası'na göre, birbirine geçmiş siyasi, ekonomik ve sağlık krizlerinden etkilenen Lübnan'daki yoksulluk oranı ise yüzde 74'ün üzerine çıkmış durumda. Birleşmiş Milletler Lübnan Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Najat Rochdi, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Lübnan'daki iş gücünün yaklaşık üçte birinin işsiz olduğunu ve ülkedeki asgari ücretin şu anda 25 ABD dolarından az olduğunu belirtmişti.