Lübnan: ABD, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında anlaşmaya varılması hususunda şahsen duruma müdahil olduğunu söyledi.

Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde anlaşmaya varmak için ABD'li ara bulucu Amos Hochstein'ın yeni bir öneri ile Beyrut'ta gelip gelmediğine ilişkin sorusuna Buhabib, "Şüphesiz yeni bir teklif ile geldi ancak detaylarını burada açıklayamam." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın deniz sınırı meselesinde bizzat devreye girdiğini belirten Buhabib, "Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile anlaşmanın tamamlanması için konuştu. Amerikan tarafı bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde anlaşmanın yapılması kanaatinde." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, 9 Eylül'de Beyrut'ta gelip Lübnanlı yetkililerle görüştükten sonra anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu yinelemişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.???????