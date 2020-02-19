Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, Yunan mevkidaşıyla petrol ve doğal gazda iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, Yunan mevkidaşıyla petrol ve doğal gazda iş birliğini görüştü

32 dakika önce

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile petrol ve doğal gazda iş birliğini görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti, Yunan mevkidaşıyla petrol ve doğal gazda iş birliğini görüştü, System.String[]

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile petrol ve doğal gazda iş birliğini görüştü.

Başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Hitti ve Dendias, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hitti, Yunan mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve Lübnan'daki mevcut ekonomik krizi ele aldıklarını söyledi. Petrol ve doğal gaz meselesini de görüşme sırasında masaya yatırdıklarını belirten Hitti, az maliyetle daha çok petrol ve doğal gaz çıkarmak için iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Lübnan- Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) gelecek ay üçlü bir zirveye hazırlandığı bilgisini paylaşan Hitti, bu konudaki öneri ve hazırlıkları da görüştüklerini kaydetti.

Yunan Bakan Dendias da ülkesinin ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Dendias ayrıca Avrupa Birliği-Lübnan ilişkilerinin daha ileriye taşınması rolünü üstlendiklerini ifade etti.

Bir günlük resmi ziyaret için Lübnan'a gelen Dendias, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile de görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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