Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor

03.07.2022 12:30
Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor

BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Suriyeli mültecilerle ilgili net bir uluslararası plan olmaması nedeniyle, Lübnan'ın mültecileri anavatanlarına göndermek için kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye...

BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Suriyeli mültecilerle ilgili net bir uluslararası plan olmaması nedeniyle, Lübnan'ın mültecileri anavatanlarına göndermek için kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye mecbur kalacağını söyledi. Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Abdallah Buhabib bu açıklamayı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Arap Birliği'nin bakanlar istişare toplantısında yaptı.

Buhabib, "Uluslararası toplumun, yerinden edilmiş Suriyelilerin dönüşü için bir yol haritası yok, bu da Lübnan'ı kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye zorlayacak" dedi. Lübnanlı bakan "Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin Lübnan'da kalmalarını finanse etmek yerine geri dönüşlerinin uluslararası toplum tarafından finanse edilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi. Elnashra haber sitesine göre, Buhabib, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak konferansta Lübnan'ın Lübnan-Suriye sınırında yerinden edilmiş Suriyeliler için kamp kurulmasını kabul etmeyeceğini ifade etti. Öte yandan Ebu Gayt, uluslararası toplumun yerinden edilmiş Suriyelilerin neden olduğu baskıyı sona erdirmeye istekli olduğunu fakat Suriye'nin yeniden inşasının en az 500 milyar ABD dolarına mal olacağı göz önüne alındığında mültecilerin geri dönüşüne karar vermek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Önemli sayıda Suriyeli mülteci Lübnan'da yaşıyor ve bu da ülkenin halihazırda kötü olan mali durumu etkiliyor, altyapısını ve ekonomisini zorluyor.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini 'Olumlu' Olarak Niteledi İran Dışişleri Bakanı Doha'daki Nükleer Anlaşma Görüşmelerini 'Olumlu' Olarak Niteledi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:37:55. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement