Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından istifasını sundu - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözleri üzerine istifa etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Bakan Vehbe'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul etti.

Avn'a istifa mektubunu sunan Vehbe, "katıldığı bir programda dile getirdiği ifadelerin Lübnan ve Lübnan halkı aleyhine kullanılmaması için bu kararı aldığını" belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'den resmi özür dilemesini istemişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki Lübnan büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak kendilerine resmi protesto notu vermişti.

Vehbe'nin ifadeleri üzerine Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vehbe, açıklamalarıyla şahsi görüşünü ifade etmiştir. Hiçbir şekilde Lübnan devletinin ve cumhurbaşkanının tutumunu yansıtmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Bakan Vehbe de yetkililerin tepkilerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, televizyon programında Cumhurbaşkanı Avn'a yönelik hakaret içerikli ifadeler üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilemişti.

Sözlerinin yanlış yorumlandığını kaydeden Vehbe, konuşmasında herhangi bir ülkenin adını vermediğini belirterek, sözlerinin, Körfez ülkeleriyle ilişkileri germek için çarpıtıldığını savunmuştu.

Vehbe, ABD merkezli Arapça kanalı El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Mişel Avn için "sayın" ifadesini kullanmaması üzerine " İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz." demişti.

Bakan ayrıca "Dost ve kardeş ülkeler, ( Irak'taki) Ninova ve Enbar ile ( Suriye'deki) Tedmur'a terör örgütü DEAŞ'ı yerleştirdi." demiş, spikerin "Körfez ülkelerini mi kastediyorsunuz?" sorusunu ise isim vermek istemediğini söyleyerek cevaplamıştı.