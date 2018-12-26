Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ihlalleri karşısında harekete geçti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin BM Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.
Dışişleri Bakanı
Cibran Basil, ülkesinin BM
Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail
ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54
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