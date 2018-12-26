Son Dakika Haberleri: Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ihlalleri karşısında harekete geçti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ihlalleri karşısında harekete geçti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin BM Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ihlalleri karşısında harekete geçti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin BM Elçisi Amal Mudallali'ye, bölgenin istikrarını tehdit eden İsrail ihlallerini BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54 

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanı, İsrail, Ekonomi
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