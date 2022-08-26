Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak

26.08.2022 17:48
Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki yeni eğitim ve öğretim döneminin bir ay gecikmeli olarak başlayacağını duyurdu.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki yeni eğitim ve öğretim döneminin bir ay gecikmeli olarak başlayacağını duyurdu.

Bakanlık, normal şartlarda 1 Eylül'de açılması beklenen devlete ait ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitim takvimi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkedeki eğitim kurumlarının, kapılarını öğrencilere 3 Ekim'de açmasına karar verildiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, gecikmeli açılış kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, ülkede 2019'dan beri devam eden ekonomik krizin neden olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'da temmuz ayından bu yana birçok kamu çalışanı düşük maaş ve sürekli artan enflasyon nedeniyle süresiz sivil grevde.

Lübnan lirasının dolar karşısındaki sert kaybından sonra memur maaşlarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Lübnan'da yeni ataması olmuş bir sınıf öğretmeni krizden önce 1200 dolar alırken şu anda ise yaklaşık 100 dolar maaş alabiliyor.

YORUMLAR
500
Lübnan ordusu 4 ay önce batan göçmen teknesinden deliller topladı Lübnan ordusu 4 ay önce batan göçmen teknesinden deliller topladı Hatay, 11. Dünya Aba Güreşi'ne hazır Hatay, 11. Dünya Aba Güreşi'ne hazır
Kaynak: AA

Lübnan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement