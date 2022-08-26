Lübnan'da yeni eğitim öğretim dönemi bir ay gecikmeli başlayacak

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki yeni eğitim ve öğretim döneminin bir ay gecikmeli olarak başlayacağını duyurdu.

Bakanlık, normal şartlarda 1 Eylül'de açılması beklenen devlete ait ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitim takvimi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkedeki eğitim kurumlarının, kapılarını öğrencilere 3 Ekim'de açmasına karar verildiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, gecikmeli açılış kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, ülkede 2019'dan beri devam eden ekonomik krizin neden olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'da temmuz ayından bu yana birçok kamu çalışanı düşük maaş ve sürekli artan enflasyon nedeniyle süresiz sivil grevde.

Lübnan lirasının dolar karşısındaki sert kaybından sonra memur maaşlarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Lübnan'da yeni ataması olmuş bir sınıf öğretmeni krizden önce 1200 dolar alırken şu anda ise yaklaşık 100 dolar maaş alabiliyor.