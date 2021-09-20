Lübnan Ekonomi Bakanı Selam, uluslararası desteğe güvendiklerini belirtti - Son Dakika

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, ülkesinin uluslararası desteğe güvendiğini açıkladı.

Bakan Selam, Lübnan Meclisi'ndeki yeni hükümetin güvenoyu oturumu sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada son gelişmeleri değerlendirdi.

Selam, hükümetin güvenoyu almasının ardından önceliğinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi planlanan "yardım karnesi" sürecinin hızlandırılması, fiyatların gözlemlenmesi ve vatandaşın yükünü hafifletmek için fiyatların düşürülmesi adına çalışma yapılması olduğunu söyledi.

Selam, hükümetin kurulduğunun açıklanmasından bu yana Lübnan lirasının toparlanmasıyla bu hafta ürün fiyatlarının düşmeye başlayacağı temennisini aktardı.

Uluslararası Para Fonu ile müzakere dosyasını yasal bir çerçeveye göre ele almak üzere bir hafta içinde resmi bir komite oluşturulacağına işaret eden Selam, hükümet çalışmalarının genel çerçevesinin, Uluslararası Para Fonu'yla müzakereler ile bankacılık sistemi ve yapısındaki çalışmaların yeniden başlamasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Lübnan'ın, uluslararası toplumun desteğine güvendiğini kaydeden Selam, bu olmaksızın yeni hükümetin görevinin daha zor olacağının altını çizdi.

Bu konuda olumlu bir atmosferin olduğunu ve temasların devam ettiğini kaydeden Selam, bu olumlu atmosferin yakında Lübnan'daki duruma da yansıyacağı temennisini dile getirdi.

Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla Meclis'ten güvenoyu aldı.