Lübnan Ekonomi Bakanı, Türk ve Hint büyükelçilerle "ülkesinin buğday ihtiyacını" görüştü - Son Dakika
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Lübnan Ekonomi Bakanı, Türk ve Hint büyükelçilerle "ülkesinin buğday ihtiyacını" görüştü

09.03.2022 00:27
Lübnan Ekonomi Bakanı, Türk ve Hint büyükelçilerle "ülkesinin buğday ihtiyacını" görüştü

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, Beyrut'taki Türk ve Hint büyükelçilerle "Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan buğday krizinde ülkesine destek sağlanmasının yollarını" görüştü.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, Beyrut'taki Türk ve Hint büyükelçilerle "Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklanan buğday krizinde ülkesine destek sağlanmasının yollarını" görüştü.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Hindistan'ın Beyrut Büyükelçisi Suheyl Acaz Han ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, Ukrayna'daki krizin Lübnan ekonomisine olumsuz yansımalarının ele alındığını belirtti.

Lübnanlı Bakan, Ulusoy ile bu kriz döneminde Türkiye'nin ülkesine nasıl destek olabileceği konusunu görüştüklerini söyledi.

Selam ayrıca Bakanlık ofisinde bir araya geldiği Büyükelçi Han'ın, Hindistan'ın Lübnan yerel pazarı için gereken miktarda buğdaya sahip olduğu konusunda güvence verdiğini kaydetti.

Bakan Selam, Lübnan'a gerekli buğday miktarı konusunda daha fazla imkan sağlamak amacıyla bu hafta ve gelecek hafta diğer ülke yetkilileriyle de bir dizi toplantı yapacağını ifade etti.

Lübnan hükümeti, Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle temininde sıkıntı yaşanması tehlikesine karşı halihazırda 1,5 aylık buğday stokunun erimemesi için 50 bin tonluk buğday ithalatına onay vermişti.

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Ekonomi Bakanı, Buğday, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Ekonomi Bakanı, Türk ve Hint büyükelçilerle 'ülkesinin buğday ihtiyacını' görüştü - Son Dakika


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