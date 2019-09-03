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Lübnan ekonomik OHAL ilan etti

2 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ekonomide olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ekonomide olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Başkent Beyrut'taki Baabde Başkanlık Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine ekonomi toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Avn, "Siyasi ve şahsi anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakarak, içinde bulunulan ekonomik krizden çıkmak için başarılı çözüm yolları için çabalarımızı bir araya getirmeliyiz." dedi.

Ekonomi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Hariri, ülkede ekonomik OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Hariri, Lübnan lirasının değerinin istikrarı politikasına devam edileceğini, parlamentoda kararlaştırılan yatırım projelerinin başlamasına hız verileceğini ve elektrik yetersizliğinin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıkladı.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ı 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayınlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibariyle genel borç 86,2 milyar dolara ulaştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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