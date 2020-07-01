Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı - Son Dakika

Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik üretim ve dağıtımını durdurabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik üretim ve dağıtımını durdurabileceği uyarısında bulundu.

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Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu toplantısının akabinde Enerji Bakanı Rimun Gacar'a gönderilen yazıda, mevcut şartlarda elektrik üretimine devam edilmesinin güç olduğu yönünde bilgi verildi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun Elektrik Kurumunun üzerindeki yükü artırdığı belirtilen yazıda, Enerji Bakanı'ndan, kurumun üretimine devam edebilmesi için gerekli talimatları vermesi istendi.

Yazıda ayrıca, Bakan Gacar'dan meseleyi, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığa taşıması ve onlara durumun vehametini iletmesi istendi.

Lübnan'da dün de hükümet, ülkede kısmi devlet destekli ekmeğe yüzde 33 oranında zam yapıldığını duyurmuştu.

Lübnan'da dolarla işlem gören yakıt maddelerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar dün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 06:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Elektrik Kurumundan, elektrik üretiminin durabileceği uyarısı - Son Dakika

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