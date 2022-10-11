Lübnan Enerji Bakanı Feyyad, Total'in hızla gaz ve petrol çıkarmaya başlayacağını söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad, Fransız enerji şirketi Total ile Lübnan'a ait kuyulardaki petrolün "ivedi bir şekilde" çıkarılmasını görüştüklerini belirtti.

Bakan Feyyad, Total'den üst düzey bir heyetin başkent Beyrut'taki hükümet sarayında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenledi.

Total yetkililerinin ülkenin güney deniz sularında bulunan petrol ve gazın ivedi bir şekilde çıkarılması sözü verdiğini aktaran Feyyad, "Enerji Bakanlığı olarak (gaz ve petrol) aramaya öncelik veriyoruz. Total de buna en hızlı bir planla katılacak. Biz tüm lojistik desteği sağlayacağız ve çalışmalar hemen başlayacak." dedi.

Total'in gaz ve petrol arama-çıkarma işlemlerine İsrail ile deniz sınırı çizimi anlaşmasını imzaladıktan hemen sonra başlayacağına dikkati çeken Feyyad, "Arama çalışmaları aylar sürüyor. Ardından (gaz ve petrol) çıkarımı için denizde platform kurulacak. Total bunların hepsinin sözünü verdi." diye konuştu.

Lübnanlı Bakan, ülkesinin dünya petrol haritasında Doğu Akdeniz'de önemli ve önde gelen bir ülke olacağını söyledi.

Total Orta Doğu ve Kuzey Afrika Arama ve Üretim Departmanı Müdürü Laurent Vivier'in, Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin başarıya ulaştığını duyurmasından sonra Beyrut'a ulaştığı belirtilmişti.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını duyurmuştu.