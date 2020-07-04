Lübnan Enerji Bakanı korumalarından protestoculara dayak - Son Dakika

Beyrut'ta Lübnan Enerji Bakanı Rimon Gacer'e resmi konukları önünde restoranda baskın düzenlemek isteyen protestoculardan 4'ü Bakanın korumaları tarafından dövüldü.

Başkent Beyrut'taki bir restoranda Iraklı üst düzey bir heyetle yemek yiyen Lübnan Enerji Bakanı Rimon Gacer'in korumaları ile mekanı basmak isteyen protestocular arasında kavga çıktı.

Korumalar tarafından bakanın masasına yaklaşmamaları konusunda uyarılan göstericilerden 4'ü yaralandı. Protestocular Kızılhaç'a bağlı ambulanslarla götürülerek tedavi edildi.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krizden dolayı, protestocuların bakanın konuk heyeti lüks bir restoranda ağırlamasına öfkelendiği bundan dolayı Bakana baskın düzenlemek istedikleri belirtildi.