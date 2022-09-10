Lübnan: İran'ın yakıt hibesi elektrik üretimimiz için stratejik öneme sahip - Son Dakika
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Lübnan: İran'ın yakıt hibesi elektrik üretimimiz için stratejik öneme sahip

10.09.2022 18:50
Lübnan: İran'ın yakıt hibesi elektrik üretimimiz için stratejik öneme sahip

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran'ın hibe edeceği yakıtın hükümetin elektrik üretimini artırma planını uygulaması için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran'ın hibe edeceği yakıtın hükümetin elektrik üretimini artırma planını uygulaması için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Lübnan Enerji Bakanlığının medya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Enerji Bakanı Fayyad, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'taki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Lübnan'daki elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere İran'ın hibe edeceği yakıtla ilgili ayrıntılar ele alındı.

Dost ve kardeş ülkelerden gelen diğer hibeler gibi İran'dan gelecek hibeyi de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fayyad, "İran'ın hibe edeceği yakıt, elektrik planının uygulanması için stratejik öneme sahip bir başlangıç noktası olacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de ülkesinin Lübnan'a sadece elektrik santrallerinde kullanılacak yakıt konusunda değil, enerji sektörü ile ilgili her konuda; özellikle de elektrik santrallerinin inşasında yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Fayyad'ın "İran'dan hibe yakıt kabul edilebilir" açıklaması

Fayyad, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önce yaptığı, "Lübnan hükümeti kabul ederse İran'dan karşılıksız yakıt getirebiliriz." açıklaması üzerine 29 Temmuz'da ülkede yayımlanan "El Cumhuriye" gazetesine kısa bir değerlendirmede bulunmuştu.

Lübnan hükümetindeki bir bakan olarak Nasrallah'ın teklifine cevap veren Fayyad, "Karşılıksız ve hibe çerçevesinde İran'ın yakıtını kabul edebilirim. Bununla ilgili bir sorunum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah, Lübnan'da akaryakıt krizinin zirveye ulaştığı Eylül 2021'de 4 milyon litre İran yakıtını Lübnan hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden ülkeye getirmişti.

Lübnan hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'dan gelen yakıtı kabul etmemeyi tercih ediyordu ancak ülkenin içinde bulunduğu şartlar hükümetin bu tutumunu değiştirdiğini gösteriyor.

Lübnan'da 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.

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Kaynak: AA

Lübnan, Beyrut, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan: İran'ın yakıt hibesi elektrik üretimimiz için stratejik öneme sahip - Son Dakika

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