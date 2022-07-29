Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

29.07.2022 14:02
Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazır olduklarını, bunda herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazır olduklarını, bunda herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

Fayyad, Lübnan'da yayımlanan El Cumhuriye gazetesine, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önce yaptığı, "Lübnan hükümeti kabul ederse İran'dan karşılıksız yakıt getirebiliriz" açıklaması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Lübnan hükümetindeki bir bakan olarak Nasrallah'ın teklifine cevap veren Fayyad, "Karşılıksız ve hibe çerçevesinde İran'ın yakıtını kabul edebilirim. Bununla ilgili bir sorunum yok." dedi.

Lübnan'ın enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçte kimsenin böylesi bir teklifi reddetmemesi gerektiğinin altını çizen Fayyad, "Karşılıksız olduğu müddetçe, tüm ülkelerden yakıt desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, Lübnan'da akaryakıt krizinin zirveye ulaştığı Eylül 2021'de 4 milyon litre İran yakıtını Lübnan hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden ülkeye getirmişti.

Lübnan hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'dan gelen yakıtı kabul etmemeyi tercih ediyor.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle Merkez Bankası, önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor.

YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir
Kaynak: AA

Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 20:08:59. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement