Lübnan enerji üretmek için Irak'tan alacağı petrolü BAE'den gelecek akaryakıt ve gazla değiştirecek - Son Dakika

Lübnan, ticari ürün ve hizmet karşılığında Irak'tan alacağı petrolün, enerji üretiminde kullanılacak ağır akaryakıt (HFO) ve gazla değiştirilmesi için açılan ihaleyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Petrol Şirketinin kazandığını duyurdu.

Lübnan Enerji ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'tan alınacak petrolün Lübnan Elektrik Kurumunun santrallerinde kullanılacak uygun ürünlerle değiştirilmesi için açılan ihale sonuçlandı.

Buna göre, BAE Ulusal Petrol Şirketi, yaklaşık 84 bin ton petrolün, 30 bin ton ağır akaryakıt ve 33 bin ton gazla değiştirilmesi için açılan ihaleyi kazandı.

Açıklamada, kazanan şirketin, Irak'tan petrolü teslim aldığı tarihten yaklaşık 2 hafta sonra (3-5 Eylül) ağır akaryakıtı Lübnan'a teslim edeceği kaydedildi.

Lübnan, Irak'tan ithal edilen petrol, enerji santrallerinde doğrudan kullanıma elverişli olmadığı için bunu uygun akaryakıt türleriyle değiştirme yoluna başvurmuştu.

Lübnan 24 Temmuz'da Irak'tan hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithal edilmesi ve bunun her ay açılacak ihalelerle Lübnan Elektrik Kurumunun kullanımına uygun yakıtlarla değiştirilmesi için anlaşma imzalamıştı.