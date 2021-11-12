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Lübnan Enformasyon Bakanı, tutum değişimine dair garanti olması durumunda istifaya hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

Lübnan Enformasyon Bakanı, tutum değişimine dair garanti olması durumunda istifaya hazır olduğunu açıkladı

12.11.2021 18:25
Lübnan Enformasyon Bakanı, tutum değişimine dair garanti olması durumunda istifaya hazır olduğunu açıkladı

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında, yaptığı açıklamalarla krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, Körfezin ülkesine yönelik tutumunun değişeceğine dair garantiler olursa, kendisinin görevden istifasını sunmaya hazır olduğunu ve kimseye meydan okumadığını söyledi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında, yaptığı açıklamalarla krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, Körfezin ülkesine yönelik tutumunun değişeceğine dair garantiler olursa, kendisinin görevden istifasını sunmaya hazır olduğunu ve kimseye meydan okumadığını söyledi.

Lübnan yerel televizyonlarında canlı yayınlanan görüntülere göre, Kardahi, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaretinden sonra basına açıklamalarda bulundu.

Kardahi, "(Körfez ülkelerinin Lübnan'a yönelik tutumunun değişeceğine dair) Garantiler olduğunda istifaya hazırım ve ister başbakan ister Suudi Arabistan olsun kimseye meydan okumuyorum" dedi.

İstifasını destekleyenler ve karşı çıkanlar arasında görüş ayrılığı bulunduğunu ve konunun boyutundan daha fazla büyütüldüğünü aktaran Kardahi, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin geniş bir kalbi olduğunu düşünüyorum ve kimseyi kışkırtmak istemiyoruz. Ülke içinden çok fazla pazarlık var ve bunlar Körfezden uzaklaşmak için benim davamdan yararlandılar." diye konuştu.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Enformasyon Bakanı, tutum değişimine dair garanti olması durumunda istifaya hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika


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