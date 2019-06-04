Son Dakika Haberleri: Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2 vatandaşını teslim aldı
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Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2 vatandaşını teslim aldı

9 dakika önce

Lübnan, 10 gün önce Arsal sınırında avlanırken Esed rejimi tarafından alıkonulan 2 vatandaşını teslim aldığını duyurdu.

Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2 vatandaşını teslim aldı, System.String[]
Lübnan, 10 gün önce Arsal sınırında avlanırken Esed rejimi tarafından alıkonulan 2 vatandaşını teslim aldığını duyurdu.
Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Masnaa sınır bölgesinde alıkonulan Visam Kernebi ve Nayif Zayid isimli gençlerin soruşturmalarına devam edilmek üzere Suriye makamlarından teslim alındığı belirtildi.
Lübnan Emniyet Müdürlüğü, Kernebi ve Zayid beraberinde bulunan Hüseyin el-Huceyri'nin cenazesini 25 Mayıs'ta Suriye'den teslim almıştı. Müstakbel Hareketi ertesi gün yaptığı açıklamada, Esed rejimi askerlerini, Lübnanlı genci işkence yaparak öldürmekle suçlamıştı.
Açıklamada, Esed rejimi askerlerinin, Lübnan-Suriye sınırındaki Arsal beldesinden sınırı geçerek, burada avlanan Hüseyin el-Huceyri, Visam Kernebi ve Nayif Zayid isimli gençleri kaçırdığı ifade edilmişti.
Lübnan'ın doğusunda yer alan Beka vadisine bağlı Arsal beldesi, derme çatma çadırlarda kalan 60 bini aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:15 Kaynak: AA
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