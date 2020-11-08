Lübnan eski Dışişleri Bakanı Basil, "ABD, Hizbullah ile ilişkimi kesmeyi reddettiğim için beni cezalandırdı" - Son Dakika

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ABD'nin, kendisine yaptırım uygulamadan önce "Hizbullah" ile ilişkisini kesmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan, üst düzey bir ABD'li yetkilinin kendisini arayıp Hizbullah ile Özgür Vatanseverlik Hareketi arasındaki ilişkiyi derhal kesmesini istediğini öğrendim." diye konuştu.

Basil, Hizbullah ile ilişkilerin kesilmesi dahil 4 talebin (detay verilmedi) derhal karşılanması konusunda bilgilendirildiğini belirterek, "aksi takdirde 4 gün sonra bana ABD yaptırımlarının uygulanacağı iletildi." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah ile ilişkiyi kesme talebinin "hareketin temel ilkelerinden biri olan herhangi bir yabancı ülkeden talimat almayı reddetmesi" ile çeliştiğini söyleyen Basil, "ABD, Hizbullah ile ilişkimi kesmeyi reddettiğim için beni cezalandırdı." dedi.

"ABD'liler beni çok kez ziyaret ederek kazanç vadettiler"

Lübnanlı siyasetçi Basil sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'liler beni çok kez ziyaret etti. Uzun toplantılar yaptık. Şahsım ve hareketim için yeterince cazip olduğunu düşündükleri kazanç vadettiler. Ama bu adımları başarılı olmadı. ABD'deki mevcut yönetim (Trump yönetimi) seçimleri kaybettikleri gün bana karşı bu adımı attı. Bunun soruşturulması ve nedenlerinin araştırılması gerekiyor."

Son olarak da Basil, kendisine karşı alınan ve hukuki dayanağı olmayan bu kararın iptal edilmesi ve maddi tazminat talep etmek amacıyla bir hukuk bürosuyla irtibata geçeceğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırım listesine alındığı duyurmuştu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etmişti.

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil ise, Twitter hesabından ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasına dair yaptığı açıklamada, "Ne yaptırımlar beni korkutur ne de sözler beni cezbeder. Kendim için Lübnan'ı feda etmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da damadı olan Basil, Lübnan'daki en etkili politikacılardan biri olarak biliniyor.