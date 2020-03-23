Lübnan eurobond döviz ödemelerini askıya aldı - Son Dakika
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Lübnan eurobond döviz ödemelerini askıya aldı

6 saat önce

Lübnan, eurobond döviz ödemelerininin tamamını durduracağını duyurdu.

Lübnan eurobond döviz ödemelerini askıya aldı, System.String[]

Lübnan, eurobond döviz ödemelerininin tamamını durduracağını duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla eurobond tahvil senetleri ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi.

Döviz erişimindeki baskının daha da artması üzerine eurobond döviz ödemelerinin tümünün durdurulması kararı alındığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, hükümetin en kısa sürede borçlularla iyi niyet görüşmelerine başlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu iyi niyet görüşmeleri hazırlıkları kapsamında Lübnan'ın finansal danışmanlarına gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk kez temerrüde düşeceğini söyleyerek, 1 milyar 200 milyon dolarlık tahvil senetlerini ödemeyeceklerini duyurmuştu.

Ülkesinin 2020'de toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu aktaran Diyab, Lübnan kamu borcunun ise 90 milyar doları aştığını belirtmişti.

Lübnan'ın önümüzdeki ayda da 2,7 milyar dolarlık eurobond ödemesi bulunuyor.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 65'e varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Maliye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:52 Kaynak: AA

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