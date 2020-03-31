Lübnan, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 12'ye yükselirken, vaka sayıları da Lübnan'da 463'e, Fas'ta 574'e, Filistin'de 117'ye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Maunat Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 12'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayının 463'e yükseldiği belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 18 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 574'e yükseldiği ifade edildi.

İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini aktardı.