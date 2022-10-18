Lübnan, Filistinli grupların Cezayir'deki uzlaşısından memnun

Lübnan, Filistinli grupların "Cezayir Bildirisini" imzalamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli grupların, Cezayir'in gözetiminde, iç bölünmüşlüğü sonlandırma noktasında imzaladığı bildirinin, Filistin'de birlik ve beraberliğin sağlanması yolunda gerçek bir dönüm noktası olmasının temenni edildiği kaydedildi.

Açıklamada, varılan anlaşma, bölünmeye son verecek ve kardeş Filistin halkının beklentilerini gerçekleştirecek şekilde çeşitli güçler ve gruplar arasındaki siyasi ortaklığın sağlamlaştırılmasına yönelik bir adım olarak nitelendirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun'un çabaları ve önderliğinde bu başarının gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Cezayir'in takdir edildiği ifade edilen açıklamada ayrıca gerek içerde gerek dışardaki Filistinlilerin, Filistin'e dönüş ve bağımsız devletlerinin kurulması gibi meşru hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yöneticilerinin birlik ve beraberliğine, son derece ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı. Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.

Törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.