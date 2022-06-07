Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e "Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine" dair güvence verdi - Son Dakika
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Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e "Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine" dair güvence verdi

07.06.2022 18:26
Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e "Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine" dair güvence verdi

Lübnan gazetesi, İran'ın İsrail'e "Hizbullah'ın sınırda saldırı düzenlemeyeceği veya güvenlik durumunu tırmandırmayacağı" yönünde güvence verdiğini iddia etti.

Lübnan gazetesi, İran'ın İsrail'e "Hizbullah'ın sınırda saldırı düzenlemeyeceği veya güvenlik durumunu tırmandırmayacağı" yönünde güvence verdiğini iddia etti.

Lübnan'da yayın yapan "El Nida Vatan" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında "olası" çatışma ihtimaline karşı Tahran yönetiminin oynadığı "dolaylı role" işaret edildi.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, İsrail'in İran'dan "Hizbullah'ın Lübnan'ın güney sınırındaki güvenlik durumunu tırmandırmayacağına dair" güvenceler aldığını ileri sürdü.

İsrail'in, verilen bu güvenceler ve Lübnan ile gaz anlaşmazlığının ABD ara buluculuğunda çözümüne ilişkin atılan adımlar dolayısıyla memnun olduğu iddia edildi.

Hizbullah'ın hakim olduğu Lübnan'ın güney sınırındaki statükonun 2'nci bir uyarıya kadar mevcut şekliyle devam edeceğini söyleyen diplomatik kaynaklar, durumun Viyana'da devam eden İran nükleer müzakerelerine bağlı olarak değişeceğini kaydetti.

ABD'li ara bulucu Beyrut'a geliyor

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ile Lübnan arasındaki ihtilaflı deniz sahası sorununun çözümü kapsamında ABD'li ara bulucu Amos Hochstein'in müzakereleri sürdürmek üzere 13 ya da 14 Haziran'da Beyrut'a geleceğini duyurdu.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise dün yaptığı açıklamada, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası ve buradan gaz çıkarılması konusundaki anlaşmazlığın ABD ara buluculuğundaki müzakereler yoluyla çözüleceğini söylemişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ile İsrail arasında Ekim 2020'de ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana taraflar arasında yeni bir müzakere gerçekleşmedi.

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Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e 'Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine' dair güvence verdi - Son Dakika

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