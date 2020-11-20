Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: "Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor" - Son Dakika

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: "Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor"

20.11.2020 15:05
Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn:

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ülkesinin içinde bulunduğu şartları "zor ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ülkesinin içinde bulunduğu şartları "zor ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Lübnan, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor." ifadelerine yer verdi.

Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da eklenmesiyle krizin daha da derinleştiğine dikkati çekti.

Orduya tehditlere karşı "hazır ol" emri

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin ise General Avn, şunları kaydetti:

"Ordu, Lübnan'ın egemenliğiyle ilgili hiçbir zaman ödün vermeyecek. Lübnan'a, vatandaşlarımıza ve ordumuza yönelik saldırgan bir tutum takındığını gösteren güney sınırımızdaki düşman İsrail tehdidine ve ihlallerine karşı hazır olunmasını istiyorum."

"Yardıma koşan kardeş ve dost ülkelere minnettarız"

Genelkurmay Başkanı Avn, mesajında, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a yardımda bulunan ülkelere de teşekkür etti.

Avn, "Patlama sonrasında ülkelerin Lübnan'a yardım etme telaşı olumlu bir etki oluşturdu. Yardıma koşan kardeş ve dost ülkeleri takdir ediyor ve minnettarlık duyuyoruz."ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te kurtularak bağımsızlığına kavuştu.

Genelkurmay Başkanı, Beyrut Limanı, Patlama, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: 'Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Fenerbahçe'de Nazım Sangere antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi
Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor         
14:44
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü         
13:09
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak         
12:26
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü         
11:18
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 15:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: "Lübnan, zor ve benzeri görülmemiş bir aşamadan geçiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei