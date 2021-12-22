Lübnan Genelkurmay Başkanı'ndan "ülkeyi daha kötü senaryoların beklediği" uyarısı - Son Dakika

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkedeki ekonomik krizin uzun sürebileceği ve daha kötü senaryoların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada Avn'ın, başkent Beyrut'taki Genelkurmay Başkanlığı binasında olağanüstü bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Avn'ın toplantıda ülkenin 2019'dan bu yana içinde bulunduğu ekonomik krizin ordu ve mensuplarına etkisini ele aldığı kaydedildi.

Mevcut krizin uzun sürebileceği ve daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunan Genelkurmay Başkanı Avn, "Ancak bu kriz geçecektir. Geçmişte de kötü süreçlerden geçip bunların üstesinden geldik. Krizsiz rahatlama olmaz. Önemli olan, bu kasırga bitene kadar ayakta durabilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Avn, ordu için finansal yardım talep ettiğini ancak bunun önünde yasal ve anayasal birtakım zorlukların bulunduğunu, çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı, orduya mali dahil her türlü yardımın sağlanmasının listesinde ilk sırada yer aldığını aktardı.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumda bazı fitne olaylarının da çıkarılmak istendiğine değinen Avn, bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.